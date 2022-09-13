Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в электродепо «Автово» состоялась презентация нового состава для метрополитена «Балтиец». Корреспондент ИА REGNUM узнал 13 сентября, чем он отличается от своих предшественников.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Состав «Балтиец»

Изготавливают новые вагоны на предприятии «Трансмашхолдинг». Состав на 95% состоит из отечественных комплектующих. Дизайн новой модификации вагонов метро выполнен в белом, чёрном и красных цветах, а дверной проём расширен до 140 сантиметров, что ускоряет вход и выход пассажиров.

При создании состава использованы энергосберегающие технологии, они увеличивают энергоэффективность вагонов, сокращают потребление электричества. В кабине машиниста оборудована сенсорная панель, что облегчает условия работы.

Внутри вагон имеет зелёные световые вставки по бокам дверей, отделка выполнена в сером цвете, сидения — в более тёмном оттенке.

Отметим, что Петербург получит по договору 950 новых вагонов с расширенным дверным проёмом. Сумма сделки составила 242,6 млрд рублей.

«При заключении контрактов ориентируемся на отечественные разработки и продукцию петербургских предприятий. Нынешний заказ — крупнейший за всю историю петербургского метрополитена», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.