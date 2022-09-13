В Петербурге показали новый состав метро «Балтиец» с широкими дверями
Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в электродепо «Автово» состоялась презентация нового состава для метрополитена «Балтиец». Корреспондент ИА REGNUM узнал 13 сентября, чем он отличается от своих предшественников.
Изготавливают новые вагоны на предприятии «Трансмашхолдинг». Состав на 95% состоит из отечественных комплектующих. Дизайн новой модификации вагонов метро выполнен в белом, чёрном и красных цветах, а дверной проём расширен до 140 сантиметров, что ускоряет вход и выход пассажиров.
При создании состава использованы энергосберегающие технологии, они увеличивают энергоэффективность вагонов, сокращают потребление электричества. В кабине машиниста оборудована сенсорная панель, что облегчает условия работы.
Внутри вагон имеет зелёные световые вставки по бокам дверей, отделка выполнена в сером цвете, сидения — в более тёмном оттенке.
Отметим, что Петербург получит по договору 950 новых вагонов с расширенным дверным проёмом. Сумма сделки составила 242,6 млрд рублей.
«При заключении контрактов ориентируемся на отечественные разработки и продукцию петербургских предприятий. Нынешний заказ — крупнейший за всю историю петербургского метрополитена», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.