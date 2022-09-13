Бостон, США, 13 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. К участию в Бостонском марафоне в 2023 году не будут допущены жители России и Белоруссии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба соревнований.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Отмечается, что в марафоне смогут участвовать граждане России и Белоруссии, которые в настоящее время не являются резидентами ни одной из двух стран. Тем не менее им будет запрещено выступать под российскими и белорусскими флагами.

Также сообщается, что в марафоне впервые смогут участвовать люди, определяющие себя как «небинарные лица». При этом у организаторов пока нет для них квалификационных стандартов, но уточняется, что «над этим ведётся работа».

Бостонский марафон пройдёт 17 апреля 2023 года.