Симферополь, 13 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Культурную ценность — икону, написанную в начале XX века — передали крымские таможенники управлению министерства культуры Российской Федерации по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. Об этом сообщили 13 сентября в пресс-службе Южного таможенного управления.

Ctu.customs.ru На таможне

Икону «Господь Вседержитель», созданную в начале XX века в каноническом стиле, в серебряном с позолотой окладе в январе 2022 года сотрудники Джанкойского таможенного поста обнаружили в ручной клади у жителя бывш. УССР, въезжавшего на территорию РФ. Образ не был задекларирован, а экспертиза показала, что икона изготовлена более 50 лет назад, относится к культурным ценностям и имеет художественное значение.

По решению суда икона у перевозившего её мужчину была конфискована. Хранитель иконы будет определён решением министерства культуры РФ.