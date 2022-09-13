Анкара, 13 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Греции следует как можно скорее вступить в переговоры с Турцией, чтобы решить существующие проблемы. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передаёт телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Турецкий министр призвал власти Греции учиться «на истории» и предостерёг от участия в «новых приключениях». Он отметил, что одни греческие деятели нагнетают напряжённость, исходя из личных интересов и внутренней политики, другие, опираясь на здравый смысл, видят в ситуации «неладное».

«Наилучшим способом было бы как можно скорее начать переговоры для решения наших проблем мирными путями и методами и диалогом», — заявил Акар.

При этом он предупредил, что Турция отнюдь не проявляет слабость. Анкара готова отстаивать права и интересы свои и Турецкой Республики Северного Кипра в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре.

Как сообщало ИА REGNUM, риторика между Грецией и Турцией, ведущими территориальный спор, резко обострилась в последние дни. Так, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит «тяжёлую цену», если «пойдёт дальше».

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