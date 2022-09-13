Вашингтон, 13 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Сразу два сезона сериала «Ведьмак», четвёртый и пятый, могут снять одновременно. Об этом сообщил портал Redanian Intelligence.

Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак» Ведьмак

По данным издания, создатели шоу планируют заниматься производством двух сезонов подряд — это касается и сценария проекта, и съёмок. Точная дата начала работы пока неизвестна, однако, как отмечает СМИ, написание сценария должно начаться в ближайшие несколько месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года завершились съёмки третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом в главной роли. Премьера продолжения шоу назначена на декабрь 2023 года.