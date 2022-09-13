Тюмень, , 11:04 — REGNUM Тюменский депутат Эдуард Омаров («Единая Россия») добился снижения стоимости на свой любимый торт. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Праздничный торт Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». Реж. Борис Степанцев. 1968. СССР

Народный избранник обнаружил, что его любимый десерт взлетел в цене на 310 рублей. Он обратился к владелице торговой точки: «Маша, ты знаешь, что мой любимый торт в твоём магазине сильно подорожал?» Она с удивлением: «Не может быть! Ой, совсем обнаглели». В итоге по просьбе депутата торт подешевел с 1160 рублей до 999 рублей.

Тюменцы живо комментируют пост парламентария региональной думы.

«Вот, значит, как у нас в губернии цены образуются… Кому ещё можете позвонить, чтоб уменьшили ценник?», — пишет Сергей С.

«Я 10 лет занимался продажей и производством тортов и знаю себестоимость этой продукции! Не может торт стоить 1000 рублей, если только он не весит 2 кг или если основой являются дорогие ингредиенты из орехов и свежих ягод», — отметил Мурат Т.

«Позвони Миллеру, пусть цену на бензин снизит на «Газпроме», — предлагает знакомый депутата Константин И.

Некоторые комментаторы предположили, что депутат Омаров занимается нативной рекламой магазина своей знакомой. Ведь для него, с задекларированным доходом за 2021 год размером в 14,8 млн рублей, торт за тысячу рублей по карману.