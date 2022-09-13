Луганск, , 11:03 — REGNUM За прошедшие сутки войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 40 киевских боевиков. Об этом 13 сентября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров, одну артиллерийскую установку и шесть единиц специальной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава в Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в ночь на 13 сентября киевские нацисты осуществили новую попытку войти в Красный Лиман в ДНР, однако все их атаки были отбиты.