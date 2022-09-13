Войска ЛНР за сутки уничтожили до 40 боевиков ВСУ
Луганск, 13 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 40 киевских боевиков. Об этом 13 сентября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров, одну артиллерийскую установку и шесть единиц специальной автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава в Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в ночь на 13 сентября киевские нацисты осуществили новую попытку войти в Красный Лиман в ДНР, однако все их атаки были отбиты.