Уфа, 13 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Размер платы за перемещение и хранение задержанных автомобилей на специализированных стоянках изменился в Башкирии. Соответствующее постановление правительства региона 13 сентября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

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Согласно документу, размер платы за погрузочно-разгрузочные работы и перемещение задержанного автомобиля на спецстоянку в черте города составит 2557 рублей.

Также в документе указано, что размер платы за хранение транспортных средств на спецстоянке категории «А» составит 20 рублей в час, транспортных средств категории «D» (если разрешенная масса не превышает 3,5 тонны) и категории «B» — 40 рублей в час. За хранение на спецстоянке автомобилей категории «D» (если разрешенная масса превышает 3,5 т), а также категорий «С» и «Е» — 80 рублей в час. За негабаритное транспортное средство нужно будет заплатить 120 рублей в час.