Ульяновск, , 11:01 — REGNUM В Ульяновске планируют разработать документацию для планировки нового путепровода в створе улицы Промышленной и переулка Хрустального. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком является муниципальное автономное учреждение «Агентство городских инициатив» (г. Ульяновск). Речь идёт о разработке документации по планировке территории и обоснованию инвестиций по объекту: «Строительство путепровода в створе улицы Промышленной и переулка Хрустального с подходами».

Согласно представленным данным, ориентировочная строительная протяжённость участка составляет 3 км. Это магистральная улица общегородского назначения третьего класса с 4-6-полосным движением.

Начальная цена контракта определена в размере 30 млн рублей. Данные средства выделяются в виде бюджетных субсидий «на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности».

Срок выполнения работ при подписании контракта: с 17 октября 2022 года до 1 марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске планируют построить дорогу протяжённостью более 0,55 км от 154-й Стрелковой дивизии до проспекта Олимпийский. На данные цели в рамках проведения закупки выделено свыше 125,6 млн рублей.

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