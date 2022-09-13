Ульяновск, 13 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Ульяновске планируют разработать документацию для планировки нового путепровода в створе улицы Промышленной и переулка Хрустального. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является муниципальное автономное учреждение «Агентство городских инициатив» (г. Ульяновск). Речь идёт о разработке документации по планировке территории и обоснованию инвестиций по объекту: «Строительство путепровода в створе улицы Промышленной и переулка Хрустального с подходами».

Согласно представленным данным, ориентировочная строительная протяжённость участка составляет 3 км. Это магистральная улица общегородского назначения третьего класса с 4-6-полосным движением.

Начальная цена контракта определена в размере 30 млн рублей. Данные средства выделяются в виде бюджетных субсидий «на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности».

Срок выполнения работ при подписании контракта: с 17 октября 2022 года до 1 марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске планируют построить дорогу протяжённостью более 0,55 км от 154-й Стрелковой дивизии до проспекта Олимпийский. На данные цели в рамках проведения закупки выделено свыше 125,6 млн рублей.

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