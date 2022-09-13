Баку, , 11:01 — REGNUM Официальная позиция Баку заключается в том, что Ереван спровоцировал боевые действия на армяно-азербайджанской границе, чтобы сорвать мирное урегулирование между странами. Об этом 13 сентября заявил на брифинге для военных атташе начальник управления международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана Гусейн Махмудов.

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«Было отмечено, что основной целью регулярных обстрелов армянской стороной наших позиций в указанных направлениях в последнее время является затягивание подписания мирного соглашения и крупномасштабных строительно-восстановительных работ, проводимых на освобождённых территориях», — сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Махмудов обвинил армянскую сторону в нарушениях трёхстороннего соглашения от ноября 2020 года между Москвой, Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона заинтересована в соблюдении данных договорённостей.

Представитель минобороны также завил, что боестолкновения в ночь на 13 сентября спровоцировало то, что армянская сторона якобы начала минировать пути снабжения и территории между позициями подразделений азербайджанской армии.

Стоит отметить, что боестолкновения на границе Азербайджана и Армении к утру 13 сентября, по предварительным данным, стихают. Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил о 49 погибших.

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