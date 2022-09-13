Баку, 13 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Официальная позиция Баку заключается в том, что Ереван спровоцировал боевые действия на армяно-азербайджанской границе, чтобы сорвать мирное урегулирование между странами. Об этом 13 сентября заявил на брифинге для военных атташе начальник управления международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана Гусейн Махмудов.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Было отмечено, что основной целью регулярных обстрелов армянской стороной наших позиций в указанных направлениях в последнее время является затягивание подписания мирного соглашения и крупномасштабных строительно-восстановительных работ, проводимых на освобождённых территориях», — сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Махмудов обвинил армянскую сторону в нарушениях трёхстороннего соглашения от ноября 2020 года между Москвой, Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона заинтересована в соблюдении данных договорённостей.

Представитель минобороны также завил, что боестолкновения в ночь на 13 сентября спровоцировало то, что армянская сторона якобы начала минировать пути снабжения и территории между позициями подразделений азербайджанской армии.

Стоит отметить, что боестолкновения на границе Азербайджана и Армении к утру 13 сентября, по предварительным данным, стихают. Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил о 49 погибших.