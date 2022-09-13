Омск, , 10:58 — REGNUM В Омской области в августе продовольственные товары в среднем подешевели на 1,9%. Этому в основном способствовало снижение цен на овощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Омскстата.

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Значительно подешевели репчатый лук (на 42,3%), морковь (на 41,7%), свекла (на 37,7%), картофель (на 37,4%), помидоры (на 33,2%), виноград (на 32,9%), свежие огурцы (на 26,0%), белокочанная капуста (на 18,2%), бананы (на 15,2%), лимоны (на 14,3%)», — отметили в службе статистики.

Кроме того, цены незначительно снизились цены на соль, овсяные хлопья, гречневую крупу, куриные окорочка, сосиски и так далее.

При этом цены на ряд продуктов питания, напротив, выросли. Так, на 6,2% подорожали пельмени и манты, на 4,8% — фруктовые соки, на 4,4 и 3,1% — мясные и овощные консервы для детского питания соответственно.