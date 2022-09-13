Москва, , 10:57 — REGNUM Уголовное дело по фактам задержания киевскими нацистами учителей, которые преподавали в Харьковской области по российским учебным программам поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба СК России.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Отмечается, что указанные учителя преподавали в региональных школах по российской учебной программе, однако бандеровскими формированиями это было квалифицировано в качестве преступления и было организовано уголовное преследование педагогов.

«По поручению главы ведомства следователи СК России расследуют обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что факты новых обстрелов киевскими нацистами Куйбышевского района Донецка и города Попасной Луганской Народной Республики (ЛНР) расследуют российские следователи.