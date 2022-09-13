Астрахань, , 10:57 — REGNUM Контрабанда продукции военного назначения из России в Киргизию пресечена сотрудниками Астраханской таможни, сообщили 13 сентября в пресс-службе ведомства.

Работа таможни Customs.ru

Канал контрабанды пресекли астраханские таможенники и сотрудники Управления ФСБ России по Волгоградской области в результате совместных мероприятий.

По данным таможенников, в 2016 году замдиректора завода в Волгоградской области организовал доставку в Киргизию электронных комплектующих — кварцевых резонаторов, которые применяются в производстве военной техники. При этом он знал о запрете вывоза данной продукции.

Установлено, что всего почтовыми посылками было отправлено 200 единиц продукции. За соответствующими разрешительными документами представители организации не обращались.

Астраханской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 УК РФ — «Контрабанда продукции военного назначения», санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет. В настоящее время материалы дела переданы в суд.