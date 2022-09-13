Манчестер, Великобритания, 13 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Клуб из Саудовской Аравии предложил нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду зарплату в €240 млн в год, но тот отказался. Об этом 13 сентября сообщает The Mirror.

(сс) Анна Нэсси soccer.ru Криштиану Роналду

По информации издания, неназванный клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду ежегодный оклад в €240 млн, что сделало бы 37-летнего португальца самым высокооплачиваемым футболистов в мире.

Отмечается, что Роналду отказался от такого варианта продолжения карьеры. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль заявил, что хотел бы видеть Роналду в чемпионате страны.