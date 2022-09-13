Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:19 — REGNUM Парк Металлургов в Нижнем Тагиле Свердловской области разрушили вандалы. Об это в социальных сетях написал мэр Владислав Пинаев.

Нет вандализму Fibonacci and Jordan5000000000

«Откуда это желание испортить новые объекты, сделанные для людей? Бросить скамейку в фонтан???», — задаётся вопросами Пинаев.

Чиновник призвал местных жителей не проходить мимо подобных фактов вандализма, а звонить в полицию. «Переломить ситуацию можно только вместе!»— подчеркнул мэр.

Отметим, Парк Металлургов после реконструкции открыли 7 сентября. Благоустроить территорию просили горожане.