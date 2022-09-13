Иркутск, , 10:55 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главного специалиста ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району». Она обвиняется в совершении 11 эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

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По версии следствия, сотрудница соцзащиты, действуя из корыстных побуждений, предложила женщине, оформить пособие на несуществующего ребенка, взамен на то, что она будет отдавать ей половину полученной денежной суммы. Позже специалистом учреждения были подготовлены необходимые документы с вымышленными данными ребенка, а затем назначены ежемесячные выплаты в рамках государственной поддержки семей, имеющих детей.

Следователями СК при содействии сотрудников УФСБ установлена причастность обвиняемой к 11 фактам мошенничества. Ущерб от преступных действий составил около 700 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о вынесении приговора по уголовному делу о хищении федеральных средств при фиктивном трудоустройстве беременных женщин.

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