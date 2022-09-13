Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM На севере Санкт-Петербурга — на территориях в Выборгского и Курортного районов — появится новый государственный заказник «Левашовский», это следует из опубликованного Смольным документа.

Птицы в заказнике Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Государственный природный заказник регионального значения появится в границах Глухого озера, поймы реки Черной, кольцевой автомобильной дороги и Горского шоссе. Его площадь составит 27 млн кв. м. Таким образом охраняемая природная территория затронет посёлки Левашово и Песочный, а также Сестрорецк, в том числе в его границах окажется музейный объект «Шалаш Ленина» в Разливе.

«[Здесь] сохранились участки старовозрастных еловых и мелколиственно-еловых лесов и одно из самых крупных в городе насаждений лиственницы сибирской. Вдоль берегов реки Черной распространены ивняки и высокотравные луга. Около 13% площади занимают верховые, переходные и низинные болота, в том числе ненарушенные и малонарушенные. Лесные и болотные сообщества, Глухое озеро являются местами произрастания (обитания) редких видов растений, птиц и млекопитающих», — описывается в документе уникальность будущего заказника.

Таким образом, созданием заказника власти города хотят сохранить и восстановить природные комплексы и поддержать экологический баланс. Ввиду чего в заказнике будет запрещено строить, размещать мусор и выгуливать собак без поводка. Также планируется ввести запрет и на организацию, обустройство туристических стоянок, установку палаток и тентов, проведение массовых мероприятий, не связанных с экологическим образованием и просвещением.