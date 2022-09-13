Техас, США, , 10:51 — REGNUM Ракета, запущенная компанией Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса, отказала вскоре после старта. Это стало первым серьезным инцидентом для компании с тех пор, как она предложила свои услуги клиентам, о чем сообщает Financial Times.

Космос

Ракета New Shepard, стартовавшая в 12 сентября с полигона в западном Техасе, на этот раз несла на борту не пассажиров, а экспериментальное оборудование, над которым предполагалось произвести краткосрочные испытания в условиях невесомости на границе космического пространства.

Во время прямой трансляции этого события было видно, как на высоте чуть менее 9 км примерно через минуту после запуска ракету охватил внезапный всплеск пламени.

Почти сразу же капсула на вершине ракеты-носителя, которая содержала полезную нагрузку и где находились люди во время пилотируемой миссии, отделилась от ракеты и опустилась на землю на парашюте, что выглядело относительно мягкой посадкой.

«Похоже, что во время сегодняшнего полета мы столкнулись с аномалией. Это было не запланировано, — сказал комментатор на канале, где велась прямая трансляция. — Вы можете видеть, как сегодня сработали наши резервные системы безопасности».

Сбой расследуется Федеральным управлением гражданской авиации, и New Shepard не будет совершать полетов до окончания расследования. Управление назвало происшествие «накладкой» и подтвердило отсутствие пострадавших и ущерба для общественного имущества.

Читайте ранее в этом сюжете: Blue Origin успешно провела новый суборбитальный туристический полёт