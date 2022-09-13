Черкесск, , 10:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии распределили депутатские мандаты в городскую думу столицы региона. Большинство из них досталось партии «Единая Россия» — 23 мандата из 33. Такие данные привела Мария Алакаева — председатель территориальной избирательной комиссии по городу Черкесску.

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По три депутата будут представлять в гордуме партии КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», по два мандата досталось партиям ЛДПР и «Гражданская платформа». Не удалось преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в орган самоуправления двум партиям – «Родина» и «Коммунисты России».

Напомним, выборы в гордуму республиканской столицы проходили в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. На 33 места в думе Черкесска претендовали представители семи партий.

По итогам выборов в гордуму Черкесска в 2017 году «Единая Россия» также получила 23 места из 33. «Коммунистам России» и КПРФ досталось по четыре мандата. «Гражданская платформа» — получила два места, ЛДПР — одно. Пятипроцентный барьер пять лет назад не смогли преодолеть и пройти в гордуму Черкесска партии «Родина» и «Справедливая Россия».

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