Сеул, 13 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. После принятия закона о ядерном статусе, в КНДР представили новые агитационные плакаты с изображениями ракет.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Известно, что 12 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало несколько плакатов, на которых были изображены: гиперзвуковая ракета средней дальности и мобильная баллистическая ракета средней дальности «Хвасон-12», испытанные в январе текущего года, межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-15» и «Хвасон-17», запущенные в мае.

На одном из девяти плакатов также были изображены истребители МиГ-29 и межконтинентальная баллистическая ракета на пусковой установке.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября агентство ЦТАК сообщило о принятии Пхеньяном закона, который закрепляет право наносить упреждающие ядерные удары для самозащиты.

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