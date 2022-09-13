Ереван, , 10:48 — REGNUM Утром 13 сентября интенсивность боевых действий на границе Армении с Азербайджаном снизилась, однако азербайджанская сторона продолжает свои атаки. Об этом 13 сентября заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе своего выступления в парламенте республики.

Никол Пашинян Primeminister.am

«По состоянию на данный момент, интенсивность боевых действий снизилась. Но по одному-двум направлениям атаки продолжаются», — сказал он.

При этом глава правительства Армении опроверг утверждения властей Азербайджана о том, что армянская сторона якобы совершает агрессивные действия.

«Наступательные действия азербайджанской стороны были предприняты по четырем направлениям, в дальнейшем добавилось еще два-три направления», — пояснил Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов созвонился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид в связи обострением на границе с Арменией.

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