Якутск, , 10:48 — REGNUM Дома и соцучреждения на нескольких улицах в Якутске обесточены. Причиной отключения стало технологическое нарушение на подстанции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

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Подачу электричества ограничили в здания по улицам Гимеинская, Лонгинова, Алексеева и Чайковского, а также в переулке Подлесный.

«В связи с технологическим нарушением на подстанции КТП «в/ч МЧС» произведено её отключение. Ведутся восстановительные работы», — пояснили в энергоснабжающей компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября часть Якутска была обесточена из-за ураганного ветра. Энергоснабжающая компания получила 510 заявок на восстановительные работы, 13 сентября обесточенными оставались девять жилых домов.