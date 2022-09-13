Монгун-Тайгинский район, Тува, , 10:47 — REGNUM В Туве днём 13 сентября зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

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Эпицентр сейсмособытия располагался на территории Монгун-Тайгинского района в трёх десятках километров от границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 сентября сильное землетрясение произошло в соседней Бурятии. Эпицентр его располагался в 2 км от районного центра села Кырен. По словам местных жителей, от толчков «тряслись стены и звенели стёкла».

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