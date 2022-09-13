Ярославль, , 10:51 — REGNUM В Ярославле автобус столкнулся с троллейбусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

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Фотографии аварии появились в паблике во «ВКонтакте» — «Подслушано у водителей|Ярославль».

В ярославской полиции пояснили, что столкновение автобуса с двигающимся в попутном направлении троллейбусом случилось в 9:07 на Московском проспекте около дома №14. По данным ведомства, 1 человек пострадал в аварии, он доставлен в медучреждение. Сейчас на месте в случившемся разбираются сотрудники полиции.

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