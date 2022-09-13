Орел, , 10:46 — REGNUM Татьяна Крымова покинула пост первого заместителя губернатора Орловской области, об этом глава региона Андрей Клычков сообщил в эфире в соцсетях вечером 12 сентября.

Андрей Клычков Kremlin.ru

«Прекратила работу мой зам по социалке Татьяна Крымова», — сказал Клычков, комментируя ситуацию с кадрами в правительстве региона.

Татьяна Крымова работала в Орловской области с 2019 года — возглавляла департамент образования региона, а с 2021 года заняла пост первого заместителя губернатора.

Ранее должность руководителя департамента здравоохранения Орловской области покинул Станислав Шувалов, он проработал на посту менее года.