Тбилиси, 13 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Грузия готова быть посредником, чтобы помочь в урегулировании обострившегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом 13 сентября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«Мы крайне заинтересованы в этом, и если Грузия сможет сыграть какую-либо посредническую роль, мы всячески будем этому способствовать», — сказал лидер партии.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение на армяно-азербайджанской границе началось в ночь на 13 сентября. В Армении обвинили Азербайджан в обстрелах с применением артиллерии и беспилотников и в наступлении. В Баку заявили, что позиции азербайджанских войск на границе обстреляли армянские военные. По предварительным данным, к утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня. В Армении сообщили о 49 погибших.