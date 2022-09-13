Нью-Дели, , 10:45 — REGNUM Саммит G20 в 2023 году пройдёт 9 и 10 сентября в Нью-Дели. О планах провести это мероприятие 13 сентября сообщило министерство иностранных дел Индии.

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»Индия примет председательство в G20 на один год с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. Саммит лидеров «двадцатки» на уровне глав государств/правительств планируется провести 9 и 10 сентября 2023 года в Нью-Дели», — заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Также отмечается, что как председательствующая в «Группе двадцати» страна Индия пригласит на саммит и на мероприятия, которых планируется организовать около 200 по всей республике, организации и другие государства, не являющиеся членами G20. Это Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и ОАЭ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в G20 председательствует Индонезия. Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября на Бали.