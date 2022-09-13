Донецк, , 10:44 — REGNUM В ночь на 13 сентября киевские нацисты осуществили новую попытку войти в Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР), однако все их атаки были отбиты. Об этом 13 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».

Денис Пушилин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман — их попытки были нивелированы союзными силами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Новосибирска в Беловодск была доставлена очередная партия гуманитарного груза.