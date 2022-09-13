Новосибирск, 13 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Новосибирск — самый озелененный среди городов-миллионников Сибири. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова со ссылкой на результаты рейтинга «Роскосмоса», составленного на основе космических снимков.

Invest.novo-sibirsk.ru Новосибирск

«Новосибирск занял восьмое место из 16 в рейтинге. На 13 месте Красноярск, на 15 месте — Омск. Самым зелёным миллионником оказалась Пермь», — написала Терешкова в своём телеграм-канале.

Отметим, что авторы исследования уточнили, что в мегаполисах на одного жителя должно приходиться не менее 10 м2 общегородских зелёных зон, и не меньше 6 м2 в жилых районах. Озеленение Новосибирска составило 17%.