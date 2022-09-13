Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM В Свердловской области уже отобраны шесть перспективных площадок для размещения мусоросортировочного полигона. Об этом 13 сентября журналистам заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Мусор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«У нас определено шесть мест из 22, где возможно расположение экокластера. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена точка», — подчеркнул Смирнов.

Отметим, место на единственном действующем полигоне твёрдых бытовых отходов под Екатеринбургом закончится в 2024 году. На новой площадке планируют построить мусоросортировочный завод с полигоном и переработкой сортировочных фракций.