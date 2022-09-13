Владивосток, 13 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Во Владивостоке 1 октября пройдёт закрытие байкерского сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Цитата из к/ф «Адская поездка». реж Ларри Бишоп. 2008. США Байкеры

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Зрелищное мероприятие состоится на центральной площади столицы Приморья. Приглашают всех желающих.

На площади будут организованы демонстрация техники, концерт и общение с байкерами. После праздничного мероприятия колонна байкеров по традиции отправится в район бухты Лазурной.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко всегда активно участвует в открытии и закрытии байкерского сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне открыли после масштабной реставрации одну из главных улиц Грозного, носящую имя Героя России Сайпуддина Лорсанова. Право открыть улицу было предоставлено главе Чечни Рамзану Кадырову, который первым проехал по ней на мотоцикле в кортеже байкеров клуба «Ночные волки».