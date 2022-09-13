Москва, , 10:38 — REGNUM Усилия президента США Джозефа Байдена по созданию более тесной сети партнеров для противодействия растущему влиянию Китая могут оказаться под угрозой из-за планов Белого дома по борьбе с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Джозеф Байден Gage Skidmore

«Если климатический раздел антиинфляционного закона Байдена не вызвал особой реакции как в США, так и за рубежом, то предложение налоговой льготы в размере 7500 долларов для покупки электромобилей и их запасных частей, произведенных в Северной Америке, вызвал бурную реакцию как в Европе, так и в Азии, — сказал Ильинский. — Эта льгота трактуется союзниками США как дискриминационная мера против иностранных производителей электромобилей и аккумуляторов большой емкости для транспорта. Южная Корея рассматривает новые правила США, которые отдают предпочтение электромобилям и батареям американского производства, как «предательство», заявил высокопоставленный чиновник в Сеуле, и этот вопрос угрожает осложнить экономическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности между близкими союзниками».

По его словам, подписанный Байденом закон ставит в невыгодное положение крупные южнокорейские бренды, такие как Hyundai и Kia, у которых нет действующих заводов по производству электромобилей в США.

«Власти Южной Кореи считают эту меру несправедливой. Трения между стратегическими союзниками ставят под угрозу усилия Байдена по созданию более тесной сети партнеров для противодействия растущему влиянию Китая, поскольку Южная Корея играет ключевую роль в таких инициативах, как Индо-Тихоокеанская экономическая структура и так называемый Альянс «Чип 4» крупных стран-производителей полупроводников», — подытожил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что законопроект Байдена не окажет статистически значимого влияния на инфляцию в США.

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