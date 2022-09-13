Ереван, 13 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В ходе обострения на азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября с армянской стороны погибли 49 человек. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, выступая перед депутатами парламента республики.

Parliament.am Никол Пашинян

По данным армянской стороны, азербайджанские подразделения начали наступать в ночь на 13 сентября в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Вооружённые силы Армении переведены на усиленный режим службы. Ереван обвиняет в происходящем Баку.

Ранее минобороны Армении опубликовало видео, где группа военнослужащих продвигается в горах, а потом отходит назад. По данным армянской стороны, на кадрах показано неудачное наступление азербайджанских военных.