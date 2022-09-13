Москва, 13 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В настоящее время американцы платят за лекарства, отпускаемые по рецепту, в два-три раза больше, чем граждане других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«На начало сентября 2022 года рост индекса потребительских цен в Соединенных Штатах составил 8% или 6,1% при исключении из потребительской корзины стоимости энергии и продовольствия. Рынки ожидают третьего за год резкого повышения процентной базовой ставки ФРС США. И Федеральная резервная система вряд ли откажется от таких мер, поскольку инфляция остается значительно выше целевого уровня при постоянном росте цен на услуги, — сказал Ильинский. — Ожидается, что расходы на жилье продолжат расти, что обусловлено увеличением арендной платы с учетом беспрецедентных условий, сложившихся на рынке съемной недвижимости. Поэтому в условиях резкого роста стоимости энергии, жилья и продовольствия президент США Джозеф Байден подписал Закон о снижении инфляции в США».

Как отметил экономист, по мнению представителей Белого дома этот закон направлен на снижение расходов американских домохозяйств, способствует преодолению климатического кризиса, сократит дефицит государственного бюджета и увеличит налоговые поступления для отдельных крупных корпораций.

«Сегодня американцы платят в два-три раза больше, чем граждане других стран, за лекарства, отпускаемые по рецепту. Байден предполагает, что 5-7 миллионов бенефициаров Medicare могут столкнуться со снижением стоимости рецептурных препаратов из-за положения нового закона, позволяющего Medicare договариваться о расходах на рецептурные препараты. Что случится со стоимостью медицинского обслуживания в США в результате принятия нового закона и введения потолка цен на медицинские лекарства, сегодня сказать невозможно, — объяснил Ильинский. — В настоящее время флакон инсулина может стоить от 175 до 300 долларов. Новый закон устанавливает стоимость инсулина из расчета 35 долларов в месяц на больного, другими словами, цена флакона должна упасть в десятки раз. Речь идет о грубом вмешательстве правительства США на международный рынок медицинских услуг, и каковы будут последствия этих действий, сегодня можно только гадать».

При этом Ильинский подчеркнул, что беспартийное бюджетное управление Конгресса США подсчитало, что законопроект не окажет статистически значимого влияния на инфляцию.

«Бюджетная модель, разработанная бизнес-школой Penn Wharton, также показала, что новый законопроект Байдена не окажет статистически значимого влияния на инфляцию», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Байден подписал пакет инициатив, предусматривающий выделение властями 430 млрд долларов на меры по снижению инфляции, здравоохранение и борьбу с изменением климата.