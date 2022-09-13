Лос-Анджелес, США, , 10:36 — REGNUM В ночь на 13 сентября в Лос-Анджелесе (США) состоялась 74-я церемония вручения наград «Эмми», присуждаемая лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм.

Премия «Эмми» Alan Light

Полный список победителей:

«Лучший драматический сериал» — «Наследники» (HBO);

«Лучший комедийный сериал» — «Тед Лассо» (Apple TV+);

«Лучший мини-сериал» — «Белый лотос» (HBO);

«Лучший телефильм» — «Чип и Дейл спешат на помощь» (Disney+);

«Лучшая мужская роль в драматическом сериале» — Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»);

«Лучшая женская роль в драматическом сериале» — Зендея («Эйфория»);

«Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале» — Мэттью Макфэдиен («Наследники»);

«Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале» — Джулия Гарнер («Озарк»);

«Лучшая мужская роль в комедийном сериале» — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);

«Лучшая женская роль в комедийном сериале» — Джин Смарт («Хитрости»);

«Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале» — Бретт Голдстин («Тед Лассо»);

«Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале» — Шерил Ли Ральф («Начальная школа «Эбботт»);

«Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме» — Майкл Китон («Ломка»);

«Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме» — Аманда Сайфред («Выбывшая»);

«Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме» — Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»);

«Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме» — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»);

«Лучший анимационный сериал» — «Аркейн» (1-й сезон);

«Лучший короткометражный анимационный сериал или телефильм» — «Любовь. Смерть. Роботы» (3-й сезон).

ИА REGNUM напоминает, что номинанты на премию «Эмми-2022» были объявлены ещё в июле. Лидером по количеству номинаций стало шоу «Наследники» (25 категорий). На втором месте оказались проекты «Тед Лассо» и «Белый Лотос» (по 20 номинаций), а на третьей позиции — «Хитрости» и «Убийства в одном здании» (по 17 номинаций).

Читайте ранее в этом сюжете: Зендея стала самой молодой двукратной обладательницей премии «Эмми»