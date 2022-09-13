Названы все победители премии «Эмми-2022»
Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В ночь на 13 сентября в Лос-Анджелесе (США) состоялась 74-я церемония вручения наград «Эмми», присуждаемая лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм.
Полный список победителей:
«Лучший драматический сериал» — «Наследники» (HBO);
«Лучший комедийный сериал» — «Тед Лассо» (Apple TV+);
«Лучший мини-сериал» — «Белый лотос» (HBO);
«Лучший телефильм» — «Чип и Дейл спешат на помощь» (Disney+);
«Лучшая мужская роль в драматическом сериале» —
Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»);
«Лучшая женская роль в драматическом сериале» —
Зендея («Эйфория»);
«Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале» —
Мэттью Макфэдиен («Наследники»);
«Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале» — Джулия Гарнер («Озарк»);
«Лучшая мужская роль в комедийном сериале» — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);
«Лучшая женская роль в комедийном сериале» — Джин Смарт («Хитрости»);
«Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале» — Бретт Голдстин («Тед Лассо»);
«Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале» — Шерил Ли Ральф («Начальная школа «Эбботт»);
«Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме» — Майкл Китон («Ломка»);
«Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме» — Аманда Сайфред («Выбывшая»);
«Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме» — Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»);
«Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме» — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»);
«Лучший анимационный сериал» — «Аркейн» (1-й сезон);
«Лучший короткометражный анимационный сериал или телефильм» — «Любовь. Смерть. Роботы» (3-й сезон).
ИА REGNUM напоминает, что номинанты на премию «Эмми-2022» были объявлены ещё в июле. Лидером по количеству номинаций стало шоу «Наследники» (25 категорий). На втором месте оказались проекты «Тед Лассо» и «Белый Лотос» (по 20 номинаций), а на третьей позиции — «Хитрости» и «Убийства в одном здании» (по 17 номинаций).