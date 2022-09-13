Париж, , 10:36 — REGNUM Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» планирует предложить новый контракт аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Об этом 13 сентября сообщил журналист Лоик Танзи.

Лионель Месси Soccer.ru

Отмечается, что клуб хочет предложить 35-летнему футболисту новый контракт сроком на два года. При этом официальных переговоров стороны пока не вели, но они должны начаться после чемпионата мира в Катаре.

В нынешнем сезоне Месси сыграл семь матчей в чемпионате Франции, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач.

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