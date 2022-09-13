Париж, 13 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» планирует предложить новый контракт аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Об этом 13 сентября сообщил журналист Лоик Танзи.

Soccer.ru Лионель Месси

Отмечается, что клуб хочет предложить 35-летнему футболисту новый контракт сроком на два года. При этом официальных переговоров стороны пока не вели, но они должны начаться после чемпионата мира в Катаре.

В нынешнем сезоне Месси сыграл семь матчей в чемпионате Франции, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач.