Донецк, 13 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 13 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:40 (совпадает с мск) — н. п. Первомайское — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Спустя 20 минут боевики вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 мм.