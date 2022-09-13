Ульяновск, 13 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрирован новый травяной пожар. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По данным ведомства, 12 сентября в регионе произошло загорание сухой травы на площади 1 га. Неконтролируемый пал сухой растительности выявлен возле населённого пункта Архангельское в Ульяновске.

Отметим, что это один из наиболее крупных травяных пожаров в Ульяновской области с начала пожароопасного сезона. Ранее возгорания произошли 5 сентября и 31 августа — тогда зарегистрировано соответственно три и восемь травяных пожаров на площади 1,06 га и 1,025 га.

Напомним, что в лесах Ульяновской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (наивысший, пятый класс), действует особый противопожарный режим. В региона ограничено посещение лесов и въезд в них транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году самый крупный лесной пожар произошёл 30 августа в Новомайнском участковом лесничестве Мелекесского района. На момент обнаружения очага возгорания составляла 1 га. Пожар потушили 1 сентября, к этому времени площадь возгорания достигла 45 га. Власти отмечали, что при тушении была обнаружена брошенная туристическая палатка.