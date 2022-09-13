Москва, 13 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития при участии Центробанка направить не позднее 31 марта 2023 года в правительство предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений российских граждан. Об этом 13 сентября говорится в перечне поручений премьер-министра РФ по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию отечественной финансовой системы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбережения

Уточняется, что глава российского правительства дал отдельное поручение на тему формирования долгосрочных сбережений у граждан России.

«Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в Правительство не позднее 31 марта 2023 года», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минфину и Центробанку направить к 19 декабря в правительство свои предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.