Людиново, Калужская область, 13 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Преподаватель музыки из школы №2 города Людиново Инна Мартынова представит Калужскую область на конкурсе «Учитель года России-2022», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерстве образования и науки.

Министерство образования и науки Калужской области Преподаватель музыки Инна Мартынова представит Калужскую область на конкурсе «Учитель года России-2022»

Учитель музыки Инна Мартынова стала победителем калужского областного конкурса «Я в педагогике нашёл своё призвание…» в номинации «Лучший учитель». Педагог Мартынова на своих уроках совмещает современные технологии и классические традиции отечественного художественного образования.

«Музыка есть везде, где живет человеческая душа — нужно только её услышать», — считает Инна Мартынова.

Финал всероссийского конкурса «Учитель года России-2022» состоится в Москве 3 октября. Победителя объявят 5 октября, в День учителя.