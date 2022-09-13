Астрахань, 13 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Двое детей, шести и восьми лет, утонули в водоёме в Володарском районе Астраханской области вечером 12 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Следователи начали проверку по факт гибели детей. Предварительно установлено, что двое маленьких братьев отпросились у бабушки поиграть на детской площадке в поселке Ямное Володарского района области, мать детей находилась на работе. Когда через некоторое время внуки не вернулись, их бабушка отправилась на поиски и сообщила о пропаже детей в правоохранительные органы.

В ходе поисковых мероприятий на берегу реки Чурка были обнаружены вещи детей, позже водолазы достали из воды тело восьмилетнего мальчика.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в 10:08 13 сентября водолазы обнаружили и извлекли из воды тело второго ребёнка.