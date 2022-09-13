Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Американская рэп-исполнительница Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) набила тату с именами собственных детей. Об этом пишет портал Complex.

Cardi B Кадр из клипа на песню WAP

Так, Белкалис сделала тату с именем сына Уэйва на боковой стороне лица. В то же время имя дочери Калчер артистка предпочла нанести на руке.

Напомним, в 2022 году Сardi B планирует выпустить свой новый музыкальный альбом. Пластинка станет вторым студийным проектом артистки.

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