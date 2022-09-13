Лос-Анджелес, США, , 10:30 — REGNUM Брендан Фрейзер в очередном интервью прокомментировал решение кинокомпании Warner Bros. по поводу закрытия проекта кинокомикса «Бэтгёрл». Об этом 13 сентября сообщает портал Comicbook.

Брендан Фрейзер в фильме «Кит» режиссёра Даррена Аранофски Кадр из соцсетей студии A24

«Ну, перестаньте говорить об этом, потому что Гуннар Вайденфельс (финансовый директор Warner Bros. — ИА REGNUM) не хочет, чтобы люди думали об этом. Это то, что я читал», — сказал Фрейзер в ответ на вопрос журналистов, добавив, что решение кинокомпании его разочаровало. «Фанаты действительно хотели, чтобы этот фильм был снят. Лесли Грейс — динамо-машина», — подчеркнул актёр, отметив, что Грейс отлично выглядела в костюме Бэтгёрл и кинокомикс изначально снимался для малого экрана.

«Между потоковым сервисом и кинотеатром он оказался канарейкой в ​​​​угольной шахте (идиоматическое выражение, означающее, что нечто сигнализирует об опасности — ИА REGNUM). Итак, чему мы можем научиться из этого? Работайте с проверенными режиссерами», — подытожил Фрейзер.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Брендан Фрейзер удивил своей речью посетителей кинофестиваля в Торонто. Актёр, получивший высшую премию TIFF, заявил, что последний раз получал награду в четвёртом классе.

Читайте ранее в этом сюжете: Брендан Фрейзер удивил гостей кинофестиваля в Торонто