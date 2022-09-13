Брендан Фрейзер высказался по поводу отмены кинокомикса «Бэтгёрл»
Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Брендан Фрейзер в очередном интервью прокомментировал решение кинокомпании Warner Bros. по поводу закрытия проекта кинокомикса «Бэтгёрл». Об этом 13 сентября сообщает портал Comicbook.
«Ну, перестаньте говорить об этом, потому что Гуннар Вайденфельс (финансовый директор Warner Bros. — ИА REGNUM) не хочет, чтобы люди думали об этом. Это то, что я читал», — сказал Фрейзер в ответ на вопрос журналистов, добавив, что решение кинокомпании его разочаровало. «Фанаты действительно хотели, чтобы этот фильм был снят. Лесли Грейс — динамо-машина», — подчеркнул актёр, отметив, что Грейс отлично выглядела в костюме Бэтгёрл и кинокомикс изначально снимался для малого экрана.
«Между потоковым сервисом и кинотеатром он оказался канарейкой в угольной шахте (идиоматическое выражение, означающее, что нечто сигнализирует об опасности — ИА REGNUM). Итак, чему мы можем научиться из этого? Работайте с проверенными режиссерами», — подытожил Фрейзер.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Брендан Фрейзер удивил своей речью посетителей кинофестиваля в Торонто. Актёр, получивший высшую премию TIFF, заявил, что последний раз получал награду в четвёртом классе.