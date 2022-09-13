Пермь, , 10:30 — REGNUM Пермский край лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по выручке, полученной от использования лесного фонда. Об этом сообщили в минприроды.

Лес Марина Каширская (с) ИА REGNUM

В первом полугодии 2022 года Прикамье получило доходы в объёме 1,2 млрд рублей. Далее следует Кировская область — более 1,1 млрд рублей и Нижегородская область — почти 546 млн рублей.

По словам директора Пермского филиала Рослесинфорга Евгения Большакова, регион с 2012 года традиционно является лидером Приволжского федерального округа. Только в 2015 году Пермский край незначительно уступил Кировской области в части показателей доходов.

Объём доходной части остаётся стабильным ежегодно за счёт высокого уровня заготовки древесины. Именно на заготовку древесины приходится основная доля доходов от лесного хозяйства — 97%. Кроме того, доходы поступают от разработки месторождений полезных ископаемых, строительства в лесах инфраструктуры (строительство дорог, эксплуатация трубопроводов и линий электропередач) — около 3% дохода.